information fournie par So Foot • 16/10/2023 à 14:56

Jean-Clair Todibo va être auditionné par le Conseil d’éthique de la FFF

Un sourire qui coûte cher.

Aperçu en train de sourire – voire rire – durant la minute de silence dédiée aux victimes du conflit Israël-Gaza et à Dominique Bernard (professeur assassiné à Arras) lors de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, Jean-Clair Todibo va devoir s’expliquer. Le comité d’éthique de la FFF a envoyé un courrier au joueur de l’OGC Nice afin qu’il se justifie sur son comportement. « Nous demandons officiellement des explications à Monsieur Todibo sur son attitude incompréhensible durant cette minute de silence , annonce le président du CNE Patrick Anton, dans des propos rapportés par L’Équipe . Si elles ne sont pas satisfaisantes, nous saisirons la commission de discipline de la Fédération française afin qu’elle traite son cas. » Pour l’heure, pas d’information sur une possible sanction encourue par le joueur de l’équipe de France, mais le comité d’éthique semble déterminé à faire preuve d’intransigeance face à tout comportement déplacé.…

CD pour SOFOOT.com