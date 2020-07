Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean Castex veut travailler avec les élus locaux pour faire face à la crise Reuters • 04/07/2020 à 18:44









JEAN CASTEX VEUT TRAVAILLER AVEC LES ÉLUS LOCAUX POUR FAIRE FACE À LA CRISE PARIS (Reuters) - Le nouveau Premier ministre Jean Castex a appelé samedi, lors de son premier déplacement, à chercher des solutions "plus territoriales", en concertation avec les collectivités, pour faire face à la crise économique engendrée par l'épidémie de coronavirus. Jean Castex, qui doit annoncer prochainement la composition de son gouvernement, s'est rendu samedi à Corbeil-Essonnes sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-FAB France. Il avait dit sur Twitter vouloir consacrer son premier déplacement aux entreprises confrontées à la crise sanitaire et économique. "Je tiens et j'assume, surtout en période de crise, on a besoin de l'Etat, mais d'un Etat qui sait (élaborer) la stratégie nationale, la recherche de solutions opérationnelles au plan local, en partenariat avec les élus locaux", a-t-il dit après avoir rencontré les élus locaux et les parlementaires de l'Essonne. "C'est vers cela que nous devons aller, c'est vers ces solutions les plus territoriales, où (les élus) savent agir ensemble au-delà de leurs opinions politiques au service de l'emploi et de l'intérêt général", a-t-il ajouté. Il a précisé que le gouvernement travaillait également, dans le cadre de son plan de relance, à la recherche de solutions pour encourager la relocalisation industrielle afin de permettre le "maintien durable" d'emplois particulièrement exposés à la concurrence internationale. Il ajoute que l'un des objectifs du gouvernement sera de permettre l'insertion des plus éloignés de l'emploi par l'activité économique. (Caroline Pailliez)

