« D'une redoutable efficacité ». Le réservé Édouard Philippe a été plutôt loquace, voire, à sa façon, dithyrambique, en présentant ce 2 avril, en direct sur TF1, l'homme qui va piloter le déconfinement des Français. Inconnu du grand public, le nom de Jean Castex revient à intervalles réguliers dès qu'il y a un poste à pourvoir, que ce soit au sommet de l'État ou à la tête de collectivités locales. On a parlé de lui pour succéder à Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur, puis à Guillaume Pepy à la tête de la SNCF, aussi bien qu'on l'avait annoncé un moment comme candidat à la mairie de Toulouse, au moment de la guerre entre Philippe Douste-Blazy et Jean-Luc Moudenc avant que celui-ci ne s'installe au Capitole.

Ce père de quatre filles, âgé de 54 ans, est un homme de racines : Gersois de naissance - il est originaire de Vic-Fezensac, charmant village dont son grand-père fut le maire -, il est devenu catalan d'adoption par son épouse et, depuis 2008, maire de Prades, commune d'un peu plus de 6 000 habitants dans le piémont des Pyrénées-Orientales - où il a été réélu le 15 mars avec 75,7 % des voix au premier tour - et conseiller départemental - après avoir été élu à la région de 2010 à 2015. Mais cet énarque, passé par la Cour des comptes, poursuit également un parcours, discret mais sans faute, à

