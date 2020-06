« Je ne veux plus faire confiance à l'État, c'est fini ! »

Le Point donne la parole à des patrons, des employés, des artisans... qui travaillent dans les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Pourront-ils la surmonter ? Devront-ils changer de voie, se lancer dans une nouvelle carrière ? La France de 2020 va connaître un profond bouleversement.

Au début de l'épidémie, il y a eu une période de flottement de deux semaines environ. À Numéro 1 Scolarité, j'emploie environ 35 professeurs en CDI et 150 à la vacation, qui dispensent à domicile des cours aux enfants porteurs de troubles d'apprentissage comme la dyslexie. Certains ont pris peur pour leur santé, ils craignaient d'aller chez les gens. Ils ont donc exercé leur droit de retrait. D'autres disaient qu'ils étaient malades, et les particuliers n'avaient pas très envie que des profs viennent chez eux. La situation s'est éclaircie à partir du confinement, puisque j'ai été contrainte à la fermeture administrative de mes sept agences ! Tout le monde, c'est-à-dire les professeurs et, dans une certaine mesure, les responsables pédagogiques et les responsables d'agence, a été placé en chômage partiel. Pendant un mois, j'ai complété leur salaire, qui était pris en charge par l'État à 85 %, puis j'ai arrêté. Je n'avais aucune visibilité sur l'avenir de l'activité, je voulais donc garder de la trésorerie.

Lire aussi : Je ne peux plus payer mon loyer commercial, comment

... Lire la suite sur LePoint.fr