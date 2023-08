information fournie par So Foot • 25/08/2023 à 13:16

Javier Tebas détruit Luis Rubiales

C’est un peu mieux quand il ne parle pas de la Ligue 1.

Tandis que tout le monde s’attendait à ce que Luis Rubiales présente sa démission ce vendredi lors d’une assemblée générale extraordinaire, le président de la fédération a finalement décidé de se maintenir en poste. Une décision controversée, qui lui vaut déjà de nombreuses réactions, dont celle de Javier Tebas, le président de la Liga. Celui-ci n’y va pas avec le dos de la cuillère et, dans un long tweet, détruit Rubiales. « Les gestes misogynes, le langage grossier, le désastre proto-clérical et les insultes de ce dernier embarras mondial ne sont pas une surprise et avaient des antécédents évidents qui auraient dû empêcher une nouvelle victime (qui ne devrait pas être sous les feux de la rampe) » , peut-on lire.…

LT pour SOFOOT.com