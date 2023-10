Javier Ribalta n’est plus le directeur du football de l’OM

Tout sauf un coup de théâtre.

Javier Ribalta et l’Olympique de Marseille, c’est terminé. Cette information, loin d’être surprenante près d’un mois après la crise provoquée par la réunion entre dirigeants et chefs de groupes de supporters, a été officialisée par un communiqué publié ce mercredi soir sur les réseaux sociaux du club phocéen. Fort de sa solide expérience à travers l’Europe et de son réseau étendu, le dirigeant espagnol avait rejoint l’OM en juillet 2022 et retrouvé Pablo Longoria avec qui il avait déjà officié durant deux saisons à la Juventus de 2015 à 2017.…

TM pour SOFOOT.com