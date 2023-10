Javier Mascherano veut voir Lionel Messi aux Jeux Olympiques

Messi pourrait-il remettre les pieds à Paris ?

Alors que l’Argentine disputera la Copa America en juin et juillet prochains, certains se projettent également sur les Jeux Olympiques qui auront lieu dans la foulée à Paris (pour lesquels l’ Albiceleste doit encore se qualifier). C’est notamment le cas de Javier Mascherano, qui aimerait bien voir Lionel Messi enchaîner les deux tournois. « Les portes de la sélection sont ouvertes à Leo pour faire ce qu’il veut, c’est la réalité , a affirmé le sélectionneurs des U21 argentins à l’agence de presse espagnole EFE. Si nous nous qualifions et qu’il souhaite venir, il sera le bienvenu. Lui et moi avons une grande relation d’amitié et j’adorerais qu’il soit là. » Le nom d’Ángel Di María, qui a annoncé qu’il prendrait sa retraite internationale après la Copa, a également été cité comme un potentiel participant.…

TB pour SOFOOT.com