Japon: nouveau ralentissement de l'inflation en décembre (+2,3% sur un an hors produits frais)

Dans le quartier commerçant de Ginza à Tokyo. ( AFP / PHILIP FONG )

L'inflation au Japon a de nouveau ralenti en décembre, revenant à son plus bas niveau depuis juin 2022 à la faveur notamment d'une décrue des prix du gaz et de l'électricité, selon des données officielles publiées vendredi.

La hausse des prix à la consommation le mois dernier a atteint 2,3% sur un an hors produits frais comme s'y attendait le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg, contre 2,5% en novembre.

Cette nouvelle décélération pourrait inciter la Banque du Japon (BoJ), qui vise une inflation stable à 2%, à maintenir ses taux négatifs lors de son annonce de politique monétaire attendue mardi prochain.

La BoJ avait estimé le mois dernier que la hausse des prix au Japon était essentiellement tirée par les coûts importés et non par la demande intérieure, faute d'être accompagnée par une croissance suffisamment robuste de l'économie et des salaires pour l'instant.

"L'inflation va ralentir dans les mois à venir car les perturbations d'approvisionnement qui ont entraîné les hausses de prix s'estompent", a commenté Stefan Angrick dans une note de Moody's Analytics.

Il estime que "le rythme de la décélération sera progressif, car les producteurs continuent de répercuter les hausses de coûts passées sur les consommateurs et la faiblesse du yen maintient la pression sur les coûts à un niveau élevé".

"Les perturbations du commerce extérieur consécutives à une série d'attaques contre des navires en mer Rouge" constituent par ailleurs un risque d'inflation plus élevée que prévu, a ajouté M. Angrick.

Des analystes estiment aussi que le séisme meurtrier et dévastateur qui a ébranlé le centre du Japon au Nouvel An rend encore plus improbable une sortie de l'assouplissement monétaire de la BoJ la semaine prochaine.

Lors de ses dernières prévisions annoncées fin octobre, l'institution avait tablé sur une augmentation des prix à la consommation hors produits frais de 2,8% sur l'exercice 2023/24 qui se terminera fin mars, puis de 2,8% également en 2024/25, estimant cependant qu'elle retomberait à 1,7% en 2025/26.

En excluant également l'énergie en plus des produits frais, l'inflation a ralenti à 3,7% en décembre, contre 3,8% en novembre.