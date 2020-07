Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon: Le procès de l'ex-administrateur de Nissan Greg Kelly s'ouvrira en septembre Reuters • 30/07/2020 à 14:03









TOKYO (Reuters) - Le procès de l'ex-administrateur de Nissan Greg Kelly, accusé d'avoir conspiré pour minimiser les revenus de l'ancien président du constructeur japonais Carlos Ghosn, s'ouvrira le 15 septembre prochain au Japon, a annoncé jeudi la chaîne télévisée publique japonaise NHK. Greg Kelly est accusé d'avoir aidé Carlos Ghosn à dissimuler près de neuf milliards de yens (environ 72 millions d'euros) du montant de ses rémunérations mais il dément toute malversation. Son procès devait initialement s'ouvrir en avril mais il a été reporté, notamment en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, précise la NHK. L'ancien directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, figurera parmi les personnes appelées à comparaître devant un tribunal de Tokyo à l'occasion de ce procès, ajoute la NHK. Carlos Ghosn, qui dément également les accusations de malversations financières à son encontre, est réfugié au Liban depuis qu'il a fui la justice japonaise fin décembre. (Kaori Kaneko, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.