29/07/2023

James Rodriguez signe au Brésil !

Neuf ans après sa Coupe du monde fantastique sur les terres de Pelé, James Rodriguez revient illuminer les pelouses brésiliennes. L’international colombien s’est engagé pour deux ans avec São Paulo. Le gaucher, qui vient de souffler ses 32 bougies, va connaître le dixième club de sa carrière après Envigado, Banfield, Porto, Monaco, le Real Madrid, le Bayern, Everton, Al-Rayyan et l’Olympiakos. « C’est une grande opportunité pour moi et ma famille » , se réjouit-il sur le site de sa nouvelle formation. Un renfort bienvenu au vu du calendrier du club paulista, bien chargé avec, outre le championnat, les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana et les demi-finales de la Coupe du Brésil.…

QB