James Rodriguez raconte son cauchemar au Qatar

Forcément, ça manquait de boîte de nuit.

Dans une interview donnée à l’émission sportive Globo Esporte, James Rodriguez a expliqué avoir vécu un enfer dans le club d’Al Rayyan et dans sa vie au Qatar : « L a vie et la culture sont très difficiles au Qatar, c’était un pays où il était difficile de s’adapter ». Après avoir fait un tour d’Europe des clubs en passant notamment par le FC Porto, l’AS Monaco, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, le milieu de terrain colombien a vu son aventure tourner court après six mois et 16 apparitions (5 buts).…

QF pour SOFOOT.com