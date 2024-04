Jamal Musiala goûte le thé aux criquets avec Serge Ibaka

Cauchemar en cuisine.

Jamal Musiala s’est prêté au jeu de l’émission How hungry are you ? avec le basketteur Serge Ibaka. Arrivé au Bayern l’an passé, l’international espagnol, vice-champion olympique 2012, s’est fait une spécialité de cuisiner d’autres athlètes de haut niveau autour d’une table. L’occasion pour les deux hommes de discuter en mangeant du fufu, et pour Musiala de goûter un thé aux criquets, que son compère lui a vendu comme « une dose de protéines » ……

QB pour SOFOOT.com