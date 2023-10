Jamaïque : Les internationales présentes à la Coupe du monde renoncent à la sélection

Un exploit pour du beurre.

Trois mois après avoir frustré les Bleues, les Jamaïcaines annoncent leur retrait de la sélection. « C’est avec une grande déception que nous annonçons que la sélection de la Coupe du monde 2023 ne participera pas à la fenêtre internationale d’octobre prochain pour les premiers éliminatoires de l’histoire de la Gold Cup féminine » , lancent Khadija Shaw et ses collègues dans un communiqué. Les Reggae Girlz , qui doivent défier le Panama et le Guatemala les 26 et 29 octobre, parlent de « l’une des décisions les plus difficiles à prendre », mais aussi de la nécessité « d’adopter une position aussi radicale pour mettre un terme au mauvais traitement constant » infligé par la Fédération jamaïcaine de football.…

FP pour SOFOOT.com