Jakub Blaszczykowski raccroche les crampons

Jakub Blaszczykowski a annoncé la fin de sa carrière sur son compte Instagram ce jeudi. « Chers fans. Chaque route a sa fin… Merci beaucoup pour le soutien extraordinaire que j’ai reçu à chaque étape. Cela valait la peine de jouer et de faire des sacrifices pour vous. J’ai pris la décision difficile de mettre fin à ma carrière » , a-t-il écrit dans un court message.

« Kuba » a passé la plus grande partie de sa carrière à Dortmund, en jouant 253 matchs entre 2007 et 2016. En 2019, il s’était lancé un ultime défi en s’engageant avec le Wisla Cracovie, où il a inscrit 16 buts en 49 matchs. À 37 ans, l’international polonais (109 sélections) est le deuxième joueur le plus capé de la sélection derrière Robert Lewandowski. Il a été capitaine de la sélection polonaise avant de léguer le brassard à Lewy, son ancien coéquipier au BvB.…

