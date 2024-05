Jake O'Brien dans le viseur d'un cador italien

Le meilleur joueur de l’OL est convoité.

Le mercato approche, et la Juventus fourbit ses armes. La Vieille Dame anticipe ainsi un potentiel départ de son défenseur brésilien Bremer, qui pourrait quitter Turin pour 60 millions d’euros. La Juve pense à Riccardo Calafiori (Bologne) et Strahinja Pavlovic (Salzbourg)… mais aussi Jake O’Brien. L’Irlandais, arrivé à Lyon dans le scepticisme, a mis tout le monde d’accord, au point d’atterrir dans la liste du troisième de Serie A selon La Gazzetta dello Sport . O’Brien s’est imposé dans le onze de l’OL en octobre et n’en a plus bougé : il a disputé 25 matchs de Ligue 1 cette saison, et tout en tant que titulaire. La perspective de rejoindre un club qui disputera la Ligue des champions fera peut-être réfléchir le jeune défenseur, qui fêtera ses 23 ans dans quelques jours.…

QB pour SOFOOT.com