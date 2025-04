Jafar Panahi, Wes Anderson, Julia Ducournau, Jean-Pierre et Luc Dardenne en compétition à Cannes

Le délégué général du festival, Thierry Fremaux (droite), et la présidente du festival, Iris Knobloch, posent lors d'une conférence de presse pour annoncer la sélection officielle de la 78e édition du Festival de Cannes, au cinéma UGC Montparnasse à Paris, le 10 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le cinéaste iranien Jafar Panahi, l'Américain Wes Anderson et son cortège de stars, la Française Julia Ducournau en lice pour une deuxième Palme d'or, et les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne qui en briguent une troisième seront en compétition au 78e Festival de Cannes.

Six réalisatrices sont en lice parmi la vingtaine de cinéastes dont les films retenus ont été annoncés par le délégué général Thierry Frémaux lors d'une conférence de presse jeudi.

Tous deux âgés de 38 ans, l'actrice et réalisatrice française Hafsia Herzi fera ses premiers pas en compétition, comme le nouveau maître américain de l'horreur Ari Aster, qui a fait jouer Joaquin Phoenix dans un film sur des élections municipales dans une petite ville des Etats-Unis.

L'actrice française Hafsia Herzi remporte le César de la meilleure actrice pour son rôle de matonne dans le thriller "Borgo" lors de la 50e cérémonie des César, le 28 février 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Dans les autres sections ou hors compétition, le festival sera marqué par la projection du premier film de réalisatrice de la star américaine Scarlett Johansson et de celui d'un autre acteur, Harris Dickinson ("Sans Filtre", "Babygirl"), d'un long métrage autour de Bono, le chanteur de U2, ou d'une adaptation de "La disparition de Josef Mengele", roman d'Olivier Guez, par le cinéaste russe en exil Kirill Serebrennikov.

Côté français, la sélection officielle comporte le nouveau film de Cédric Klapisch, une fiction inspirée de la vie de la milliardaire Liliane Bettencourt avec Isabelle Huppert, un long métrage de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster et Daniel Auteuil ou encore une adaptation du roman "Connemara" de Nicolas Mathieu, par Alex Lutz.

L'acteur et producteur américain Tom Cruise arrive à la projection du film "Top Gun : Maverick" lors de la 75ème édition du Festival de Cannes, dans le sud de la France, le 18 mai 2022 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le festival avait déjà annoncé la projection hors compétition de l'ultime volet de "Mission: Impossible" avec Tom Cruise, ainsi que la remise d'une Palme d'or d'honneur à Robert De Niro.

La sélection officielle doit être complétée la semaine prochaine, avant l'ouverture le 13 mai du festival, dont le jury sera présidé par Juliette Binoche. L'événement sera ouvert par un premier long-métrage d'une réalisatrice française, Amélie Bonnin.