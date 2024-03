« J’ai du mal à comprendre » : Juan Jesus regrette l’acquittement de Francesco Acerbi

24 heures après la décision du juge, Juan Jesus sort du silence.

S’il avait réagi à l’acquittement de Francesco Acerbi mardi en changeant sa photo de profil sur les réseaux sociaux pour une image d’un poing levé, symbole des mouvements Black Power et Black Lives Matter, le défenseur du Napoli s’est exprimé ce mercredi. Dans un communiqué publié sur ses réseaux et ceux de son club, Jesus a déploré la décision du juge, Gerardo Mastrandrea, de ne pas avoir sanctionné Acerbi, qui aurait tenu des propos racistes à l’égard du Brésilien le 17 mars dernier lors de Napoli-Inter (1-1) : « C’est une décision que, bien que je la respecte, j’ai du mal à comprendre et elle me laisse beaucoup d’amertume. » …

LT pour SOFOOT.com