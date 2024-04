J-100 avant les JO: une dernière ligne droite sous tension

La flamme est allumée, les installations sont prêtes et Paris poursuit sa mue à 100 jours des Jeux olympiques.

Mais l'inquiétude demeure sur l'aspect sécuritaire et le président Emmanuel Macron a semé le trouble en évoquant un possible repli de la cérémonie d'ouverture au Stade de France.

Alors que la barre symbolique des 100 jours est franchie mercredi, des interrogations persistent quant à la capacité des transports publics, en souffrance depuis des mois, à digérer l'afflux des sept millions de voyageurs prévus sur deux semaines.

Autre incertitude, les conséquences des tensions internationales exacerbées, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient.

Allumée mardi à Olympie, la flamme a commencé en Grèce le périple qui doit la conduire jusqu'à Paris, via la Méditerranée, Marseille ou les Antilles.

L'ambition d'organiser une cérémonie d'ouverture sur la Seine, hors d'un stade, une première dans l'histoire, a été réaffirmée par le chef de l'Etat lundi.

Le travail des autorités se concentre sur cette parade nautique promise grandiose au pied de Notre-Dame, du Louvre et de la Tour Eiffel, avec des sportifs embarqués, dont plus de 10.000 vont concourir du 26 juillet au 11 août.

Mais Emmanuel Macron a relancé les spéculations sur son maintien en cas de menace terroriste accrue, assurant que des "plans B et C" étaient à l'étude, évoquant même pour la première fois l'hypothèse d'un repli -jusqu'ici exclu par les autorités- au Stade de France.

Ce scénario illustre surtout la nervosité autour de cette cérémonie, liée au contexte international: la situation au Moyen-Orient, avec la guerre à Gaza et la récente attaque de l'Iran sur Israël, ainsi que le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Mercredi, le président du Comité olympique britannique Andy Anson s'est dit "clairement préoccupé" par les questions de sécurité entourant la cérémonie. "C'est l'une des choses les plus importantes que nous devons gérer du point de vue des risques", a-t-il déclaré dans une interview diffusée par Sky News.

En France, le Plan Vigipirate a récemment été rehaussé au niveau "Urgence Attentat" après l'attentat de Moscou du 22 mars revendiqué par l'Etat islamique.

La ministre des Sports et des Jeux olympiques Amélie Oudea-Castera (2e d) et le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojo) Tony Estanguet (d )lors de l'événement médiatique du Jour 100, le 17 avril 2024 au Grand Palais Éphémère à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )