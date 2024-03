Ivan Toney, pari gagnant

Buteur et titulaire pour la première fois sous le maillot des Three Lions , Ivan Toney vit ces derniers mois un retour au premier plan. Impensable il y a encore dix mois, quand il était épinglé par la fédération anglaise pour ses paris sportifs. Anatomie d’un retour.

« Il faut toujours rester calme depuis le point de penalty, on voit le gardien essayer de vous rebuter, mais j’ai attendu. » Calme, Ivan Toney l’a été ce mardi au moment d’ouvrir son compteur avec la sélection anglaise face à la Belgique (score final 2-2), et ce, un an jour pour jour après sa toute première cape. Au micro de Sky Sports, l’attaquant de Brentford est revenu sur sa titularisation à la pointe de l’attaque en lieu et place de Harry Kane, blessé à la cheville. « C’est très spécial de figurer sur la feuille de match. » Avec 80 très bonnes minutes disputées sur la pelouse de Wembley, avant son remplacement par Ollie Watkins, le voilà qui semble s’être fait une place de choix dans la liste anglaise pour disputer l’Euro. Une chance inespérée pour un joueur qui vit ces derniers mois un sacré retour en grâce.

Enjoyable camp away with @England topped off with my first goal for my country. ⚽️ pic.twitter.com/M7NSzDAhVd…

Par Allan Doisneau pour SOFOOT.com