Ivan Jurić : « Si nous allons en Europe, je resterai au Torino, sinon je partirai »

Va-t-il tenir sa promesse, lui ?

Le Torino est aujourd’hui à la 10 e position en Serie A après 22 journées. À quatre points de la première place qualificative pour une compétition européenne, le club turinois est dans une situation confortable. L’Europe justement, c’est un objectif, et même un impératif pour Ivan Jurić, l’entraîneur qui a souhaité faire la lumière sur son avenir lors d’une conférence de presse ce lundi : « Si on ne va pas en Europe, qu’est-ce que je fais ? , s’est interrogé le technicien croate. Est-ce que je prends plus d’argent ? […] C e n’est pas ce que je veux , avoue-t-il. Avec les directeurs et le président, tout va bien, le Filadelfia (stade du Torino, NDLR) est magnifique. » …

QF pour SOFOOT.com