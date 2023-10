information fournie par So Foot • 14/10/2023 à 11:15

Italie U21 : un joueur exclu pour avoir cassé le nez de Ruggeri

Il y a de nombreuses façons de se divertir.

Mais entre la série documentaire Netflix qui brosse le portrait aussi complexe qu’éblouissant de David Beckham, la nouvelle saison de Lupin où l’excellent Omar Sy doit faire face à de nombreux défis, ou encore les aventures d’Ahsoka, l’ancienne Jedi qui avait déjà pointé le bout de son nez dans The Clone Wars et Star Wars Rebels , les sélections italiennes de football ont toujours un train d’avance. Après la récente affaire des paris sportifs qui frappe la Squadra Azzurra , les U21 vous proposent une bagarre. Contenu à déguster pour petits et grands.…

MD pour SOFOOT.com