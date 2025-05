Italiano : dans les yeux d'Emilie-Romagne

Vincenzo Italiano offrerait-il enfin un trophée à Bologne ? Depuis 1974, le club émilien-romagnol rêve de renouer avec la gloire ce mercredi face à l’AC Milan. À sa tête, un technicien porté sur un jeu offensif qui a su perpétuer, voire améliorer, le boulot réalisé par Thiago Motta chez les Rossoblù, ainsi qu'un vrai spécialiste des coupes.

Et s’il était là l’entraîneur qui ramènera le titre que Bologne attend depuis plus d’un demi-siècle ? Une Coupe d’Italie remportée en 1974 et depuis … plus rien pour le chef-lieu de la région d’Émilie-Romagne. Une passage à vide qui pourrait s’arrêter ce mercredi soir, où les Rossoblù affrontent l’AC Milan en finale de Coupe d’Italie au Stadio Olimpico de Rome (21h). Cet espoir, Bologne le doit en partie à un homme : Vincenzo Italiano.

Arrivé l’été dernier pour pallier le départ de Thiago Motta, qui a filé à la Juventus, le technicien italien avait la lourde responsabilité de faire, a minima, aussi bien que son prédécesseur. L’ancien milieu du PSG avait laissé le club à une cinquième place qualificative pour la Ligue des champions, une première depuis 59 ans. Un défi accru par les départs des deux meilleurs éléments de l’an passé : celui de Joshua Zirkzee vers Manchester United et de Riccardo Calafiori à Arsenal. Le tout dans un club abonné au ventre mou de Serie A (entre 2016 et 2023, Bologne a chaque fois terminé entre la 9 e et la 15 e place). Autant dire que la tâche n’était pas évidente. C’est là que l’effet Vincenzo Italiano prend forme : cette saison, il s’apprête à qualifier son équipe pour une seconde édition consécutive dans la plus belle des compétitions européennes. Et pourquoi pas, être vainqueur de la Coupe d’Italie contre le mythique AC Milan. Rien que ça.…

Par Quentin Toneatti pour SOFOOT.com