information fournie par So Foot • 27/01/2024 à 11:03

Issu d’une famille d’agriculteurs, Pierre Lemonnier réagit à l’actualité

« Je ne connais pas un autre footballeur qui vient de ce milieu. »

Pur produit breton, fils et frère d’éleveurs de porcs, Pierre Lemonnier est particulièrement touché par l’actualité qui entoure les agriculteurs et leur mécontentement. Dans un entretien publié par L’Équipe ce samedi, le défenseur guingampais a pu donner son sentiment sur la crise que traverse la profession. « Tu as beau bien faire ton métier, si le cours du porc est bas, tu n’as pas le choix que de vendre ton porc presque à perte. C’est un vrai problème aujourd’hui dans l’agriculture. Donc je suis du côté des agriculteurs » , explique-t-il.…

