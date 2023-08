information fournie par So Foot • 06/08/2023 à 12:03

Isaac Lihadji part déjà en exil

Une descente aux enfers supersonique.

Attendu au Moyen-Orient depuis quelques jours, l’attaquant Isaac Lihadji s’est engagé ce samedi avec Al-Duhail, le tenant du titre en Qatar Stars League, la D1 locale. À 21 ans, l’ancien espoir de l’OM, parti avec fracas du LOSC en janvier, arrive libre dans le petit émirat. Presque invisible avec Sunderland en Championship durant six mois (six petites entrées), l’ex-nouveau Mbappé aura au final été plus décisif avec la réserve des Black Cats (un pion en trois matchs).…

AL pour SOFOOT.com