Invasion russe : le Royaume-Uni accorde une aide à l'Ukraine de plus de 350 millions d'euros, annonce Boris Johnson

Le discours par visioconférence du Premier ministre britannique était une façon pour les alliés occidentaux d'accroître leur pression sur Moscou.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le 28 avril à Londres. ( Getty Images Europe / ROB PINNEY )

Une première pour un dirigeant occidental depuis le début de l'invasion. Le Premier ministre Boris Johnson s'est exprimé devant le parlement ukrainien , mardi 3 mai . Il a annoncé que le Royaume-Uni allait augmenter son aide militaire à l' Ukraine, face à l'invasion russe de 300 millions de livres (environ 355 millions d'euros) avec notamment des radars et des drones.

"Je peux annoncer aujourd'hui un nouveau plan d'aide du gouvernement britannique ", a déclaré le dirigeant britannique. Ce discours par visioconférence de Boris Johnson était un moyen pour les alliés occidentaux d'accroitre leur pression sur Moscou et leur soutien à Kiev.

"Votre heure de gloire"

"Vous avez détruit le mythe de l'invincibilité de Poutine et vous avez écrit un des chapitres les plus glorieux de l'histoire militaire et de la vie de votre pays", a-t-il déclaré. "C'est l'heure de gloire de l'Ukraine, dont on se souviendra et qu'on racontera pendant des générations."

Jusqu'à présent, le Royaume-Uni avait fourni à l'Ukraine 5.000 missiles antichars, cinq systèmes de missiles antiaériens avec plus de 100 missiles et 4,5 tonnes d'explosifs.

De leur côté, les Européens travaillent à durcir leurs sanctions économiques contre Moscou. La Commission européenne devrait proposer mardi un sixième paquet de sanctions comprenant un calendrier d'arrêt progressif des importations de pétrole russe, qui représentent 30% des importations de pétrole de l'Union européenne.

Si les 27 Etats membres s'entendent sur cette mesure, l' arrêt des achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie sera progressif , sur six à huit mois, mais avec des mesures à effet immédiat, notamment une taxe sur le transport par tankers, a confié un responsable européen. Les nouvelles sanctions concerneront aussi "le secteur bancaire, il y aura d'autres banques russes qui sortiront de Swift", a précisé lundi le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell.