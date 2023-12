information fournie par So Foot • 04/12/2023 à 19:55

Interdire les déplacements, et puis quoi encore ?

Interdire les déplacements, et puis quoi encore ?

Après le décès dramatique d'un supporter de Nantes samedi, aux abords de la Beaujoire en marge du match contre Nice, la ministre des Sports a proposé une solution radicale : interdire les déplacements de supporters. La dernière étape d'une fuite en avant des autorités, plus promptes à stigmatiser les supporters qu'à étudier le fond des problèmes.

« Basta. Ça suffit. » Invitée de France Inter lundi matin, Amélie Oudéa-Castera est revenue sur le drame du week-end, à Nantes, où un supporter de football a perdu la vie aux abords du stade de la Beaujoire, poignardé par un chauffeur VTC. Avant même la fin de l’enquête judiciaire, la ministre des Sports a désigné les coupables : les méchants supporters. Boucs émissaires privilégiés d’un État qui n’a jamais rien fait pour les comprendre, les amoureux de ballon rond sont une nouvelle fois tous mis dans le même panier par un gouvernement qui, plutôt que de se regarder dans la glace pour identifier les failles (béantes) de ses dispositifs, incrimine ces derniers. À tel point qu’une mesure est sur la table : interdire une bonne fois pour toutes les déplacements de supporters adverses.

L’État se déresponsabilise

Évidemment, le drame survenu à Nantes est une tragédie, que l’on ne pensait plus vivre en 2023, malgré la recrudescence de la violence autour du football ces derniers mois. Rien ne justifie que qui que ce soit perde la vie autour ou dans une enceinte de football, peu importe les circonstances ou les acteurs. De là à interdire de façon systématique chaque déplacement de supporters, à l’image de ce qui se fait en Argentine, il y a un fossé à ne pas franchir. Mais le gouvernement semble prêt à l’enjamber sans sourciller. « Il faut pour l’instant arrêter avec les déplacements de supporters. C’est incontournable d’avoir un temps de retour à une situation de moindre violence. C’est juste pas possible d’avoir à ce point des forces de l’ordre sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées, maintenant un mort » , a estimé la ministre des Sports sur France Inter. Avant d’ajouter : « Il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée. » Comme si banaliser des mesures d’exception était un signe de vitalité démocratique.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com