Inter-Milan : un derby milanais, jusqu’au bout du sifflet

Ce 237e Derby della Madonnina est déjà dans l’histoire. En effet, pour la première fois, un Milan-Inter sera arbitré par un Milanais. Originaire de la capitale lombarde, Simone Sozza est forcément au cœur des discussions avant ce choc.

Quatre mois après leur dernière confrontation en demi-finales de Ligue des champions, l’Inter et le Milan se retrouvent, pour un match s’annonçant frénétique. Et pas seulement parce qu’avec trois victoires en trois rencontres, les Rossoneri et les Nerazzurri avancent seuls en tête de la Serie A. En effet, un homme revient de manière récurrente dans les discussions : Simone Sozza. Pour son 34 e match de Serie A avec un sifflet au bec, l’arbitre sera sous le feu des projecteurs en raison de son lieu de naissance : Milan. Le trentenaire va donc entrer dans l’histoire en devenant le premier Milanais à arbitrer le derby de sa contrée. Une histoire qui rappelle forcément celle de Paolo Casarin, en mars 1977, qui était au sifflet d’un Inter-Milan. Mais si ce dernier était bien enregistré à la section des arbitres de Milan et y vivait, il était en revanche natif de Venise. L’inverse donc de Simone Sozza qui, lui, exerce sa fonction depuis trois ans en Serie A à la section de Seregno. Mais c’est tout comme, puisque Seregno se trouve seulement à 25 kilomètres du chef-lieu lombard.

Mettre fin aux barrières territoriales, tel est le cheval de bataille de la Fédé italienne (FIGC) et de la Commission nationale des arbitres (AIA). Le mois dernier, les deux organisations ont donc décidé de supprimer ces restrictions territoriales. Désormais, un arbitre romain peut arbitrer la Roma ou la Lazio. Et c’est justement ce qui est arrivé le 22 août dernier, puisque Daniele Doveri était au sifflet du match entre le Hellas et la Roma (2-1). Un choix contesté, notamment par les Véronais, puisque Doveri est originaire de la capitale, mais surtout, a également sa licence auprès de la section romaine. « Je suis honoré d’être au sifflet de cette rencontre. C’est surtout un pas en avant, permettant de reconnaître notre professionnalisme, nous les arbitres, et que la question territoriale est abjecte » , avait ainsi réagi le principal concerné.…

