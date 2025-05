Intempéries mortelles dans le Var: retour progressif à la normale au Lavandou

Une grue soulève un poteau électrique cassé après une inondation causée par de fortes pluies dans le village de Cavalière, commune du Lavandou dans le département du Var, dans le sud-est de la France, le 20 mai 2025 ( AFP / Christophe Simon )

La situation revenait progressivement à la normale mercredi au Lavandou, et les opérations de nettoyage se poursuivaient dans cette station littorale varoise, au lendemain des pluies torrentielles qui ont coûté la vie à trois octogénaires dans ce département.

A Cavalière, le secteur du Lavandou le plus touché par un violent orage stationnaire mardi matin, le soleil est revenu mais la boue est encore omniprésente, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La circulation a été rétablie sur la route côtière RD 559, a expliqué à l'AFP la préfecture du Var. Mais si le trafic a repris, c'est seulement en alternance et pour les véhicules légers, les camions étant contraints de faire demi-tour.

Sur le secteur le plus touché, une trentaine de sapeurs-pompiers étaient encore présents mercredi, ont expliqué à l'AFP les pompiers du Var.

Le principal souci mercredi, alors que l'électricité est désormais revenue pour tous, est celui de l'alimentation en eau, qui ne devrait pas être rétablie avant dimanche, selon les autorités municipales, sachant que la station d'épuration est hors service.

Les habitants faisaient la queue sur la place du village, devant l'office de tourisme, pour venir récupérer des bouteilles d'eau minérale ou faire le plein à la fontaine, avec des bassines, des jerrycans ou de simples casseroles.

Plusieurs camions transportant de l'eau potable seront aussi acheminés pour soulager les habitants.

- une saison qui s'annonce "compliquée" -

Si le paysage de la rue principale de Cavalière a déjà bien changé par rapport à mardi, quand le maire avait parlé de "scènes de guerre" pour décrire les dégâts causés par la vague qui a déferlé avec le ruisseau de la Quicule devenu un véritable torrent, les traces de boue étaient encore immanquables dans les rez-de-chaussée des habitations et des commerces.

"Il y en a au moins pour deux semaines encore de nettoyage, on est tous désespérés", a expliqué à l'AFP Antonio Frassanito, propriétaire du restaurant "Le Grand Bleu", ajoutant: "il y a vraiment beaucoup de dégâts, c'était d'une violence jamais vue".

Karine Boursier, directrice de l'hôtel "Surplage" à Cavalière a pour sa part expliqué que son établissement "n'est pas en sécurité pour pouvoir recevoir de la clientèle".

"Là, on est en train de nettoyer le plus gros pour pouvoir faire un état des lieux précis de la situation et après prendre des décisions au niveau de la saison (touristique, ndlr) qui là, à ce jour, semble compliquée", a expliqué Mme Boursier.

"Le problème, ce n'est pas tant l'inondation, c'est la boue. Il y a 30 cm de boue, et c'est vrai que là, on ne sait plus trop quoi faire", a également expliqué Séverine Fouace, occupée à nettoyer le logement de ses parents.

Les victimes des intempéries sont trois personnes âgées. Au Lavandou, il s'agit d'un couple: le corps de la femme, âgée de 84 ans, a été retrouvé dans des broussailles, puis celui de son époux de 85 ans, au large, dans la mer. Le troisième décès est celui d'une femme de 81 ans à Vidauban.