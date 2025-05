Offensive à Gaza : Netanyahu prêt à un "cessez-le-feu temporaire" pour libérer des otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors d'une conférence de presse à Jérusalem le 21 mai 2025. ( POOL / Ronen Zvulun )

Israël est prêt à accepter un "cessez-le-feu temporaire" permettant de libérer des otages, a déclaré mercredi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu, tout en affirmant que l'armée contrôlerait "toute la bande de Gaza" à l'issue de l'offensive en cours dans le territoire palestinien.

Cette annonce, dans un contexte de pressions internationales accrues sur Israël pour sa conduite de la guerre à Gaza, est intervenue dans la foulée d'un tollé suscité mercredi par des tirs de "sommation" de l'armée israélienne lors d'une visite de diplomates étrangers organisée par l'Autorité palestinienne à Jénine, en Cisjordanie occupée.

Au cours d'une conférence de presse mercredi soir à Jérusalem, M. Netanhayu n'a pas commenté l'incident déploré par l'UE, l'ONU et plusieurs pays européens. L'armée israélienne avait auparavant expliqué que la délégation internationale s'était "écartée de l'itinéraire approuvé" et que des soldats avaient "tiré des coups de semonce pour les éloigner".

Le Premier ministre a en revanche laissé entrevoir une possible pause dans l'offensive d'envergure lancée samedi dans le but affiché de libérer les otages et d'anéantir le Hamas.

"S'il y a une option de cessez-le-feu temporaire, pour libérer des otages, nous serons prêts", a-t-il déclaré, affirmant que 20 des 58 otages (dont un soldat tué en 2014) toujours à Gaza sont "en vie de façon certaine".

Réitérant son plan de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, il a concédé qu'Israël devait "éviter une crise humanitaire" pour garder sa liberté d'action.

- 100 nouveaux camions d'aide à Gaza -

En début de soirée, Israël a annoncé l'entrée mercredi à Gaza de 100 camions d'aide humanitaire de l'ONU, dont elle avait laissé passer 93 la veille et une dizaine lundi après plus de deux mois et demi de blocus total du territoire palestinien dévasté par la guerre.

Un camion transportant de l'aide entre dans la bande de Gaza depuis le point de passage israélien de Kerem Shalom, le 20 mai 2025, sur fond de guerre Israël et le mouvement palestinien armé Hamas ( AFP / Jack GUEZ )

"Cent camions appartenant à l'ONU et à la communauté internationale, transportant de l'aide humanitaire - notamment de la farine, de la nourriture pour bébés et du matériel médical - ont été transférés aujourd'hui (mercredi) vers la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom", affirme dans un communiqué le Cogat, un organisme du ministère de la Défense israélien.

Mardi, le Royaume-Uni avait annoncé la suspension de ses négociations avec Israël sur un accord de libre-échange, et l'Union européenne a décidé un réexamen de son accord d'association avec Israël, soutenu par 17 Etats membres.

"Les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa voie pour défendre son existence et sa sécurité", avaient réagi les Affaires étrangères israéliennes.

Et le ministère israélien avait jugé que le réexamen de l'accord d'association reflétait "une incompréhension totale de la réalité complexe à laquelle Israël" fait face et encourageait "le Hamas à rester sur ses positions".

L'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. 251 personnes avaient été enlevées.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 53.592 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

L'armée israélienne a intercepté mercredi une roquette tirée de la bande de Gaza, selon un communiqué militaire, après que des sirènes d'alerte aient retenti dans des zones du sud d'Israël.

Le ministère libanais de la Santé a pour sa part fait état de trois morts dans des frappes israéliennes sur le sud du pays, où Israël continue de cibler régulièrement le Hezbollah malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis novembre.