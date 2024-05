Intempéries en Moselle: la situation s'améliore, début du nettoyage

Des habitants sont évacués par les pompiers dans une barque, le 17 mai 2024 à Bouzonville, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

La situation "s'améliore" selon la préfecture de la Moselle, repassée samedi en vigilance rouge par Météo-France qui alerte sur des crues de la rivière Nied, après les abondantes précipitations de la veille qui ont causé des inondations.

Si la pluie s'est arrêtée et qu'aucune alerte aux pluies ne persiste, "136 interventions des sapeurs-pompiers" étaient toujours en cours samedi matin, indique la préfecture dans un communiqué. Les autorités précisent cependant "qu'aucune victime ni blessé" n'est à déplorer.

Mais le département est passé en vigilance rouge aux crues, Météo-France alertant sur une "crue exceptionnelle" de la Nied, "d'une hauteur de l'ordre de cinq mètres" au pic de crue : sur le secteur de la commune de Filstroff, "la hauteur atteinte correspond aux plus hautes eaux connues, dépassant les crues historiques de avril/mai 1983 et février 1997".

Selon Vigicrues, "les pluies exceptionnelles observées ont provoqué une montée rapide sur tous les cours d'eau du bassin versant des Nieds". Le service de surveillance fait état d'une "menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens".

"La situation reste compliquée à Hombourg-Haut" ou "dans la vallée de la Nieds", confirme la préfecture, qui mentionne un glissement de terrain à Bousseviller, et un "point d'attention particulier" sur la digue de Saltzbronn.

"On est sur un plateau, la crue s'est stabilisée, on espère ensuite la baisse. Mais on reste vigilants, tout le monde est mobilisé", a déclaré à l'AFP Armel Chabane, le maire de Bouzonville, commune traversée par la Nied. "A l'heure actuelle, on n'a pas de gros dégâts à signaler, mais on n’a pas encore accès à toutes les zones".

Sur la commune, un transformateur électrique est sous les eaux et les habitants de plusieurs rues n'ont plus d'électricité.

- Un mois de pluie en 24 heures -

Le département a connu des précipitations abondantes: "l'équivalent de plus d'un mois de pluie est tombé en moins de 24 heures", avait expliqué vendredi soir la préfecture de la Moselle.

Plus de 1.000 sapeurs-pompiers et 642 engins ont été mobilisés pour répondre à l'urgence, selon les services de l'Etat.

D'autres rivières sont également classées en vigilance orange aux crues, notamment la Moder, dans le département voisin du Bas-Rhin, ainsi que la Sarre et la Zorn. "Une vigilance forte est nécessaire", a indiqué la préfecture dans un communiqué, réclamant aux habitants de ne pas s'approcher des cours d'eau.

"Eu égard à l’impact des inondations sur les habitations et les commerces, en particulier dans la commune de Diemeringen, la préfète sollicitera une reconnaissance de catastrophe naturelle pour cette commune", précise la préfecture.

L'autoroute A4, dans le Sens Paris - Strasbourg, reste coupée, de même que plusieurs routes départementales.

- "Ca rentre dans l'ordre" -

Dans les communes touchées la veille par les inondations, l'heure est aux opérations de pompage et de nettoyage.

"On a veillé toute la nuit avec les élus, les pompiers et les gendarmes. Le niveau du ruisseau est redescendu, il reste élevé mais acceptable", a déclaré à l'AFP la maire de Sierck-les-bains, Helen Lambard-Hammond, dont la commune a été touchée vendredi par des crues du Ruisseau de Montenach.

"Toutes les personnes relogées ont pu regagner leur domicile, maintenant tout le monde nettoie. Ce sont surtout les particuliers qui ont beaucoup de boue dans les caves, et nous avons aussi un petit pont qui a cédé. Les mots d'ordre sont vigilance, surveillance et nettoyage", a-t-elle ajouté.

"Progressivement ça rentre dans l'ordre et chaque heure qui passe on tend vers le mieux", s'est réjoui Philippe Schutz, maire de Boulay-Moselle.

"On est en train de gérer la décrue et de récupérer les places, les routes et les espaces publics qui ont pu être dégradés par la montée des eaux. Sur une place, la rivière a fait pression sur des murs qui se sont effondrés. On a aussi la maison du département qui a son mur de ceinture qui a été emporté", a-t-il énuméré.