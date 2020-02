Instagram : elle simule un voyage à Bali depuis? Ikea

Sur Internet, faire le tri entre le réel et l'illusion, la fake news et l'information, relève pour certains du véritable défi. Natalia Taylor, une « influenceuse » qui compte plus de 300 000 abonnés sur son compte Instagram, a voulu en fournir une illustration à ses abonnés. Pour cela, elle a mis en scène des vacances à Bali, depuis un magasin Ikea, explique le site américain Daily Dot dans un article repéré par BFM TV.La mise en scène est presque parfaite. Bouteille de champagne à la main, allongée dans une baignoire, assise sur un transat ou encore entourée d'une végétation luxuriante? Les 6 et 7 février, à partir d'une série de clichés publiés sur son compte Instagram, Natalia Taylor, prétend être sur l'île de Bali, en Indonésie. « Bali, Indonésie? La reine est arrivée », explique ainsi la star des réseaux sociaux. Pourtant, la réalité est tout autre. La jeune femme se trouve en fait dans un magasin Ikea, situé aux États-Unis. Plusieurs détails, et notamment des étiquettes Ikea, identifiables sur certaines photographies alertent toutefois sur l'authenticité de ce voyage sous les tropiques.Lire aussi Les vraies raisons du succès des infoxLa fiabilité d'Instagram en questionDans une vidéo publiée quelques jours plus tard sur son compte YouTube et déjà vue plus d'un million de fois, Natalia Taylor revient ensuite sur l'affaire et explique que, pour tromper ses fans, elle a notamment mélangé des images...