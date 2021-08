Inquiétude en Côte-d'Ivoire après l'apparition d'Ebola à Abidjan

L'OMS a jugé "extrêmement préoccupant" que ce cas se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d'habitants".

(illustration) ( AFP / SIA KAMBOU )

Alors qu'une jeune Guinéenne a été diagnostiquée comme porteuse du virus Ebola à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, la recherche de ses cas contacts se poursuit dans sa région d'origine en Guinée, a-t-on appris mardi 17 août auprès des autorités régionales de santé.

Un cas de fièvre hémorragique Ebola a été détecté samedi à Abidjan chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé (nord), un trajet de plus de 1.500 km qu'elle a fait par la route. L'OMS a jugé "extrêmement préoccupant" que ce cas se soit déclaré à Abidjan , une métropole de plus de quatre millions d'habitants, deux mois après l'annonce de la fin de l'épidémie de 2021 en Guinée.

"Actuellement tous les membres de sa famille se trouvent avec nous au centre d'isolement. On continue les investigations pour identifier les contacts", a expliqué à l'AFP le directeur préfectoral de la Santé (DPS) de Labé, le Dr Mamadou Hady Diallo. "On ne sait pas où la contamination a eu lieu . Si c'est ici à Labé, si c'est en dehors de Labé, notamment au cours du trajet qui l'a menée en Côte d'Ivoire en passant par la Guinée forestière", à N'Zérékoré, a-t-il souligné.

Une résurgence après l'épidémie en Guinée ?

C'est précisément en Guinée forestière que s'était déclenchée l'épidémie de 2021, mais aussi celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre la fin 2013 et 2016 et qui a tué plus de 11.300 personnes, principalement en Guinée (2.500 morts), au Liberia et en Sierra Leone, trois des pays les plus pauvres au monde. Un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Aucun élément n'indique que le cas détecté en Côte d'Ivoire est lié à la récente flambée épidémique qui a touché la Guinée", a cependant souligné l'OMS. "Une enquête plus approfondie et un séquençage génomique permettront d'identifier la souche du virus et de déterminer s'il existe un lien".

En Côte d'Ivoire, une opération de vaccination des agents du secteur de la santé contre le virus Ebola a débuté lundi. Le pays a reçu de la Guinée voisine 5.000 doses de vaccins contre Ebola.

Ebola est une maladie virale meurtrière, avec un taux de létalité variant de 25 à 90% selon les épidémies.