Ingénierie industrielle: BPIFrance entre au capital du groupe Fives

( AFP / ERIC PIERMONT )

La banque publique d'investissement BPIFrance est entrée au capital du groupe français d’ingénierie industrielle Fives, à l'occasion d'une augmentation de capital de 150 millions d'euros souscrite par ses actionnaires historiques, ont indiqué les deux partenaires jeudi, sans donner le montant de la participation.

La raison invoquée du rapprochement entre ces deux acteurs de la réindustrialisation du pays et de la décarbonation de l'industrie est une "ambition commune d'être le partenaire d'une industrie plus performante et vertueuse", ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

Fives conçoit, fabrique et installe aussi bien des fours électriques pour un industriel du verre qui souhaiterait abandonner les fours à gaz, afin de faire baisser ses émissions de CO2, que des systèmes robotisés de gestion des colis pour un centre logistique de vente en ligne, ou toute autre technologie ou ligne de production pour les plus grands industriels mondiaux.

Ses actionnaires actuels sont les fonds de pension canadiens CDPQ et PSP, le fonds d'investissement français Ardian ainsi que des dirigeants de l'entreprise.

Présent dans 25 pays, avec près de 9.000 collaborateurs, Fives a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de "près de 2,4 milliards d'euros" et affiche début 2024 "un carnet de commandes une nouvelle fois record", selon le communiqué.

BPIfrance, créée en 2013, spécialisée dans le soutien et l'accompagnement aux entrepreneurs, est devenue ces dernières années un acteur majeur de la réindustrialisation et de la transition écologique et énergétique des régions.

L'augmentation de capital vise à "accélérer la dynamique de croissance et d'innovation en renforçant la structure financière du groupe et sa capacité d'investissement", d'après le communiqué.

Elle devrait en particulier permettre "de se doter de capacités de production accrues pour mieux servir les marchés en forte croissance qui contribuent à la transition bas-carbone (nucléaire, hydrogène vert, batteries..)" et "renforcer ses investissements dans les programmes de R&D visant à réduire l'empreinte environnementale de ses clients".

"Disposant de fortes positions concurrentielles sur différentes industries, et d’une offre particulièrement pertinente pour répondre aux enjeux actuels, le groupe Fives est un acteur clé de la réindustrialisation, en parfaite adéquation avec nos ambitions pour l'industrie de demain: décarbonée, performante et innovante", salue dans le communiqué José Gonzalo, directeur exécutif du développement de BPIFrance.

"Ce qui était un choix audacieux et visionnaire il y a 20 ans s'impose désormais comme une évidence pour tous: allier performance économique et environnementale est la condition sine qua non à la survie de l'industrie", souligne le président de Fives, Frédéric Sanchez.