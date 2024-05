Info So Foot : un défenseur français courtisé par le Bayern Munich et Manchester United

Le soleil Solet.

Arrivé au RB Salzbourg à l’été 2020, Oumar Solet pourrait faire ses valises. Selon nos informations, l’ancien défenseur lyonnais, à qui il reste un an de contrat, serait courtisé par deux grands clubs : le Bayern Munich et Manchester United. Le club anglais, qui va voir Raphaël Varane quitter ses rangs, a besoin de recruter pour étoffer son arrière-garde. D’autant plus que les avenirs de Victor Lindelöf, Jonny Evans et Harry Maguire sont incertains chez les Red Devils . Avec les Autrichiens, Solet n’a pas remporté le titre cette saison, mais a disputé 21 matchs de championnat, 3 en Ligue des champions et 4 en coupe. Soit un total de 28 matchs et 2 buts.…

LT pour SOFOOT.com