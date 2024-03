Info SO FOOT : Mbappé, Griezmann, Giroud et Lloris présélectionnés pour les JO

Le prix des billets pour les rencontres des JO risque de grimper.

Le sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry, avait jusqu’à cette semaine pour donner une liste de 80 noms, dans laquelle il piochera pour former son groupe de 18 joueurs (plus 4 réservistes) en vue du tournoi de football des JO de Paris cet été. Comme l’a appris SO FOOT , Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Hugo Lloris font partie des 80 présélectionnés. La liste définitive sera transmise aux instances le 3 juillet, trois semaines avant le début de la compétition (le 24 juillet).…

SF pour SOFOOT.com