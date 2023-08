Info So Foot : l’OM avait fait une grosse offre à Alexis Sanchez, qui était trop gourmand

Alors qu’Alexis Sanchez a rejeté la faute de son départ de l’OM sur les dirigeants il y a quelques jours dans une story Instagram, la vérité diffère quelque peu de la position publique du joueur, qui a en vérité snobé le club pendant un mois, malgré une offre conséquence sur la table. En effet, si Pablo Longoria a endossé la responsabilité de ce départ en prétextant des soucis de complémentarité sportive la semaine dernière, la vérité est beaucoup plus classique : Alexis Sanchez et son camp ont été trop gourmands. L’agent du joueur – celui qui avait déjà, au dernier moment, réduit le contrat du Chilien de deux à une année plus une autre en option lors de sa signature à l’OM – avait des demandes précises.

Selon nos informations, Alexis Sanchez voulait en effet doubler son salaire (déjà estimé à trois millions d’euros), plus une prime de deux millions d’euros pour prolonger à l’OM. Du côté du club, les finances ne pouvaient pas suivre, mais les dirigeants ont tout fait pour conserver le Chilien. Ainsi, un contrat de deux ans avec un salaire « faisant de lui le plus gros salaire du club, et le joueur le mieux payé de Ligue 1 hors PSG » lui a été proposé fin mai. Mais le clan Sanchez n’a alors pas donné signe de vie avant fin juin. Face à ce silence, la direction phocéenne s’est alors projetée sur d’autres pistes, à l’approche du troisième tour préliminaire de C1, décisif pour la suite de la saison. Quand Alexis Sanchez et son agent ont redonné signe de vie, il était déjà trop tard.…

AHD pour SOFOOT.com