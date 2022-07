Inflation : Elisabeth Borne demande aux "entreprises qui le peuvent financièrement à augmenter les salaires" des employés

La Première ministre Elisabeth Borne. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Le gouvernement agit" face à l'inflation, a assuré la Première ministre Elisabeth Borne au micro de TF1 mercredi 6 juillet.

"Il faut aussi que les entreprises prennent leurs responsabilités". Mercredi 6 juillet sur TF1, la Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux entreprises qui le peuvent d'"augmenter les salaires" de leurs employés, notamment via des primes défiscalisées.

"J'invite les entreprises qui le peuvent financièrement à augmenter les salaires ou à mobiliser ces primes de pouvoir d'achat", a affirmé la cheffe du gouvernement. "Le gouvernement agit" face à l'inflation mais "il faut aussi que les entreprises prennent leurs responsabilités", a-t-elle ajouté. Quelques heures plus tôt, elle a présenté sa déclaration de politique générale au Parlement et la CGT et FO avaient déploré dans des communiqués distincts que la cheffe du gouvernement n'ait justement pas évoqué cette question de la hausse des salaires dans son discours.

Une "aide d'urgence à la rentrée"

"Celles qui ont des marges financières, il faut qu'elles augmentent leurs salariés" notamment via "des primes exceptionnelles" défiscalisées, a-t-elle ajouté, soulignant que le projet de loi sur le pouvoir d'achat permettrait aux entreprises "de tripler le plafond de ces primes".

Elle a par ailleurs confirmé que ce projet de loi, présenté ce jeudi en Conseil des ministres, comprendrait une "aide d'urgence à la rentrée" pour les Français ayant des revenus modestes, d'un montant "de 100 euros par foyer" avec "50 euros par enfant". Avec ce nouveau paquet "de l'ordre de 20 milliards d'euros", "on agit fortement pour protéger le pouvoir d'achat des Français", a-t-elle martelé.