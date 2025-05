Indonésie: l'IA essentielle à l'innovation dans la santé et l'éducation, dit Bill Gates

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates (d) et le président indonésien Prabowo Subianto, à l'issue d'une visite dans une école primaire à Jakarta, le 7 mai 2025 ( AFP / Aditya Irawan )

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a estimé mercredi que l'intelligence artificielle jouerait un rôle clé dans le développement de nouveaux outils pour la santé, l'éducation et l'agriculture, lors d'une rencontre avec le président indonésien.

"L'IA (intelligence artificielle) va nous aider à découvrir de nouveaux outils. Et même dans la fourniture de conseils en matière de santé, d'éducation et d'agriculture, nous utiliserons l'IA", a déclaré M. Gates à Jakarta où il a été reçu par le président Prabowo Subianto.

Forte d'une population de 280 millions d'habitants, l'Indonésie est la première économie d'Asie du Sud-Est dans une région qui connaît une demande croissante de centres de données et de technologies d'IA.

"Une fois la polio éradiquée, nous aimerions également éradiquer la rougeole et le paludisme. Nous disposons de nouveaux outils pour cela. Et bien sûr, mon optimisme quant à cette innovation vient en partie du fait que nous disposons désormais de l'intelligence artificielle", a ajouté M. Gates.

Les agences des Nations unies mènent campagne depuis quatre décennies pour venir à bout de la poliomyélite.

Généralement transmis par les eaux usées et l'eau contaminée, le poliovirus est hautement infectieux. Il peut provoquer des déformations et des paralysies, et est potentiellement mortel, affectant principalement les enfants de moins de cinq ans.

Milliardaire et philantrope, le confondateur du géant Microsoft a fait don de plus de 159 millions de dollars (140 millions d'euros) à l'Indonésie depuis 2009, principalement en faveur du secteur de la santé, notamment pour financer des vaccins, a déclaré M. Prabowo.

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates (d) et le président indonésien Prabowo Subianto visitent une école primaire à Jakarta où les élèves bénéficient de repas gratuits dans le cadre d'un vaste programme lancé par le président, le 7 mai 2025 à Jakarta ( AFP / Aditya Irawan )

Après s'être entretenu avec le président indonésien, M. Gates a visité à ses côtés une école primaire à Jakarta où les élèves bénéficient de repas gratuits dans le cadre d'un vaste programme lancé par Prabowo.

Ce dernier a également annoncé son intention de décerner à M. Gates la plus haute distinction civile d'Indonésie pour sa "contribution au peuple indonésien et au monde".

L'année dernière, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a promis un investissement de 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) dans l'IA et le cloud pour aider à développer l'infrastructure d'IA en Indonésie.