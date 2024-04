Indice UEFA : la France avance, le jackpot pour l’Italie

Entre deux mondes.

C’est le passionnant feuilleton qui rythme la saison du football français dans les Coupes d’Europe : la France allait-elle pouvoir conserver sa 5 e place à l’indice UEFA ? Certains dirigeants étaient inquiets, ils sont rassurés depuis un moment et le sont sans doute un peu plus depuis cette semaine fructueuse. Après les qualifications du PSG et de l’OM en demi-finales (et même la victoire du LOSC contre Aston Villa au retour), l’écart se creuse un peu plus entre l’Hexagone (66.664 points) et ses deux rivaux, les Pays-Bas (61.300 points) et le Portugal (56.316 points). En résumé, à l’aube de la nouvelle formule des compétitions européennes, tout va mieux pour la France, qui prend même un peu d’avance en vue de la saison prochaine.…

CG pour SOFOOT.com