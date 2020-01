Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incendie suspect à la brasserie parisienne La Rotonde Reuters • 18/01/2020 à 13:26









PARIS (Reuters) - Une enquête de police a été ouverte samedi pour déterminer l'origine d'un incendie qui a détruit avant l'aube une partie de la brasserie parisienne La Rotonde, où Emmanuel Macron avait célébré sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. De source proche de l'enquête, on indique que des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées sur place, ce qui conduit à la piste d'un acte volontaire, mais pas d'éclats de verre, ce qui semble exclure le jet de cocktails incendiaires. Un gilet jaune roulé en boule a également été découvert. Le restaurant, qui devra fermer ses portes pendant plusieurs jours, avait déjà fait l'objet d'une tentative d'incendie vendredi dernier, des images de vidéo-surveillance montrant un homme seul, peut-être un sans domicile fixe, ajoute-t-on de même source. (Service France, édité par Jean-Stéphane Brosse)

