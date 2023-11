Impôts : des taxes d'habitation envoyées par erreur, Bercy lance un appel

L'anomalie concerne des contribuables ayant déménagé au cours des derniers mois. Ces derniers sont invités à se signaler auprès de l'administration fiscale.

L'erreur concerne des contribuables ayant déménagé récemment (illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Des avis d'imposition demandant paiement de la taxe d'habitation ont été envoyés par erreur à des contribuables dans les dernières semaines, a rapporté Le Parisien . mercredi 8 novembre. La direction générale des Finances publiques a reconnu la possibilité "d'erreurs" que les concernés sont appelés à signaler.

"Vous avez déménagé récemment ? Il est possible que vous ayez reçu à tort un avis de taxe d’habitation, nos services ayant deux adresses connues vous concernant", a ainsi communiqué l'administration fiscale, précisant que les contribuables imposés à tort seront exonérés si l'erreur est confirmé.

Ces derniers sont invités à se manifester, via la messagerie de leur espace particulier sur la plateforme impots.gouv.fr, ou par téléphone au 0809 401 401. La taxe d'habitation a été supprimée depuis le 1er janvier 2023, mais reste en vigueur pour les résidences secondaires.

Pendant ce temps, la foncière flambe

Du côté de la taxe foncière, la note a augmenté de 9,3% en un an dans les 200 plus grandes villes de France, tirée par la hausse des bases d'imposition indexées sur l'inflation, a indiqué l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), qui réclame un mécanisme de plafonnement.

Dans son 17e observatoire national des taxes foncières, l'UNPI, qui représente les propriétaires immobiliers privés, signale une hausse de 26,3% entre 2012 et 2022, "soit quatre fois l'augmentation des loyers", qui ont crû de 6,7% sur la même période.

Depuis un an, cette même taxe foncière a augmenté de 9,3% dans les 200 plus grandes villes, souligne l'UNPI, citant les cas de Paris, historiquement bas mais qui a augmenté de 60,8%, et de Grenoble (+32,9%).