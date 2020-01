Impôt à la source : l'acte II de Gérald Darmanin

Officiellement candidat pour reprendre la mairie de Tourcoing aux prochaines élections municipales, Gérald Darmanin a tout de même fait le service après-vente de la réforme de l'impôt à la source qu'il a portée contre vents et marées. Celui qui est encore ministre du Budget a annoncé, mardi 28 janvier, vouloir un « ?acte II du prélèvement à la source » en accélérant le versement des crédits d'impôt liés à des dons récurrents aux associations. Une expérimentation sera menée en 2021, avant une généralisation en 2022, après une concertation avec les associations concernées.Concrètement, les dons récurrents aux associations reconnues d'utilité publique seraient intégrés dans la nouvelle déclaration de revenus automatique, ce qui permettrait de toucher de façon plus rapide la réduction d'impôt à laquelle ces dons ouvrent droit, sans attendre janvier de l'année suivante. Une manière de répondre aux inquiétudes des associations qui se plaignent de voir leurs dons baisser depuis la disparition de l'ISF.Lire aussi Darmanin s'attaque à la forteresse de BercyCela devrait permettre d'augmenter de 1 million le nombre de personnes qui n'auront plus à remplir du tout de déclaration de revenus (sur 12 millions estimées cette année), mais juste de contrôler les sommes inscrites par l'administration fiscale. Si rien n'est à modifier, aucune action ne sera plus nécessaire, contrairement à la déclaration préremplie qui a...