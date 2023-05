Impôt 2023 : le calendrier de paiement

En fin d'année le fisc ajuste votre imposition et solde les comptes en votre faveur ou en votre défaveur.(© Adobestock)

L’impôt payé à la source sur vos revenus de 2022 sera comparé à votre impôt définitif calculé par le fisc cet été. Les comptes seront soldés en fin d’année, en votre faveur ou en votre défaveur.

1 L’impôt payé à la source en 2022

La plupart de vos revenus de 2022 ont déjà été imposés avec le prélèvement à la source.

Vos salaires, allocations de chômage et pensions de retraite ont été soumis à une retenue à la source, vos bénéfices, loyers et pensions alimentaires à un acompte d’impôt (voir le tableau plus-bas).

Le taux d’imposition appliqué à vos revenus perçus de janvier à août 2022 a été calculé à partir de votre déclaration de revenus 2020 et de l’impôt brut correspondant, et le taux applicable à vos revenus depuis septembre 2022 à partir de votre déclaration de revenus 2021 et de l’impôt brut correspondant.

Ce taux va s’appliquer jusqu’en août 2023, et il sera à nouveau actualisé en septembre 2023 à partir de votre déclaration de revenus 2022 et de l’impôt brut correspondant. Et ainsi de suite chaque année.

L'info en plus : les revenus financiers et les plus-values immobilières sont exclus du prélèvement à la source. Mais ils sont également taxés dès leur encaissement, par application de la «flat tax» de 30% ou d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 36,2%.

L’impôt à la source : retenue, acompte ou prélèvement forfaitaire?