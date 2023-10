Immobilier : les prix baissent encore, les transactions chutent

La flambée des taux de crédit exclut de plus en plus les primo-accédants, qui ne représentent que 20% des acquéreurs. Des régions jusqu'alors peu touchées, comme la Bretagne, voient les prix reculer.

Les ventes immobilières plongent encore au 3e trimestre 2023. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Les réseaux d'agences constatent, dans dans leurs baromètres du 3e trimestre, que le marché de l'immobilier ancien a encore ralenti cet été. Le nombre de transactions est en net recul, en raison des difficultés d'accès au crédit et des prix d'achat globalement en baisse.

Century 21 détectait déjà une baisse des prix au 2e trimestre. Celle-ci s'est encore accentuée sur la période allant de juillet à septembre, avec 4,1% de baisse sur un an pour les appartements et 2% pour les maisons. Même chose pour Laforêt, qui enregistre une baisse de 3,1% des prix au mètre carré, et pour Orpi, pour qui les prix depuis le début de l'année ont reculé de 2%. Seule la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) détectait toujours une progression des prix, de 1,1%, dans son dernier baromètre remontant au 1er septembre.

En cause, la flambée du coût du crédit qui exclut de nombreux primo-accédants. Le marché est porté par les "secundo-accédants" , qui achètent en vendant leur bien précédent et ont donc un apport conséquent pour leur résidence principale. Pour Laforêt, ils représentent désormais plus d'un acquéreur sur deux, contre moins de 20% pour les primo-accédants.

Paris la plus impactée, Marseille et Nice épargnées

Conséquence, tous les réseaux font état d'une chute des transactions. Leur nombre a ainsi reculé de 22% selon Orpi, de 15% selon Laforêt et de 23 à 27% selon Century 21. Comme depuis plusieurs trimestres, ce sont les grandes villes qui tirent les prix vers le bas, et en particulier Paris.

"La baisse des prix, même si elle est aujourd'hui relativement faible et hétérogène, commence à gagner progressivement toute la France et des régions ou des villes qui étaient orientées à la hausse , comme la Bretagne", commente pour l' AFP Yann Jéhanno, président de Laforêt. Bordeaux, Rennes ou Lyon suivent la même tendance à la baisse. Exceptions qui confirment la règle, plusieurs villes, notamment au bord de la Méditerranée, ont continué de voir leurs prix grimper, en premier lieu Marseille et Nice.