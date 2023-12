Immobilier : les bureaux redressent doucement la tête

SWISSLIFE AM

Selon de récentes prévisions, la demande de bureaux en Europe devrait très légèrement progresser l'année prochaine, sous l'effet notamment de la raréfaction de l'offre.



Sortie de tunnel en vue pour les bureaux sur le Vieux continent. D'après les estimations des experts du cabinet de conseil en immobilier d'entreprise Savills, rendues publiques le 7 décembre 2023, la demande de location pour ces actifs en Europe devrait augmenter d'un petit 1% l'an prochain. Si la progression peut paraître très modeste, elle fait suite à une chute de 18% de la demande cette année.

Bien que timide, le redressement du marché européen des bureaux commence déjà à se faire sentir : la demande affiche une hausse de 8% au 3ème trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. Reste qu'avec 1,9 million de mètres carrés loués par des entreprises dans les 23 principaux quartiers d'affaires et grandes villes en Europe (*) au 31 septembre, cette superficie demeure 11% inférieure à la moyenne enregistrée ces cinq dernières années.



Les nouveaux projets bloqués par la hausse des taux



« Madrid, Bucarest et Munich ont tous enregistré des prises de commandes supérieures à la moyenne quinquennale du premier trimestre au troisième trimestre » , temporise, toutefois, le consultant Savills, dans son étude. Plus que le dynamisme économique retrouvé après le Covid, ce regain de demande résulte essentiellement des retards dans la construction de nouveaux bureaux et de l'incapacité de nombreux promoteurs à obtenir un financement pour de nouveaux projets. Avec la remontée des taux d'intérêt instaurée par les banques centrales pour juguler la forte inflation, le crédit est devenu très cher et son accès, nettement plus restreint.

Faute de bureaux neufs, les espaces de premier choix situés dans les centres-villes des capitales européennes redeviennent attractifs. Du coup, les loyers de ces biens devenus rares augmentent. À tel point que certaines entreprises sont contraintes de s'éloigner. « Par exemple, nous avons constaté une augmentation de 6% des loyers à Paris-La Défense, car les loyers encore plus élevés de Paris QCA (Paris Quartier central des affaires, NDLR) ont forcé certains occupants à revenir à La Défense » , observe Mike Barnes, directeur associé de la recherche européenne au sein de Savills.



(*) Paris-Quartier central des affaires (QCA), Paris-La Défense, Londres-City, Londres-West End (WE), Dublin, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Berlin, Francfort, Hambourg, Munich, Cologne, Düsseldorf, Milan, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Oslo, Prague, Budapest, Varsovie, Bucarest.



Source : https://www.savills.fr/blog/article/355058/france-commercial-fr/cp-european-offices-2023.aspx