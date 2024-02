Immobilier: Icade veut se diversifier et prône la "mixité" des projets

( AFP / DAMIEN MEYER )

Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts, veut développer davantage de projets immobiliers "mixtes", mêlant plusieurs types d'activité, après avoir vendu ses actifs de santé, selon son plan stratégique à cinq ans dévoilé lundi.

Le groupe, actuellement promoteur immobilier et foncière tertiaire (majoritairement de bureaux), entend aussi se diversifier en développant les locaux d'activité (écoles, studios TV...), résidences étudiantes et data centers.

Il suit en cela plusieurs de ses concurrents, comme Nexity ou Altarea, qui face à une crise historique de l'immobilier neuf se développent en dehors de leur coeur de métier.

"Ce n'est pas une fin en soi de diversifier, mais la ville devient de plus en plus mixte", a justifié auprès de l'AFP le directeur général du groupe, Nicolas Joly.

Ayant passé en revue son portefeuille de bureaux, Icade estime que 86% de celui-ci est adapté aux usages actuels, notamment la proximité des transports.

Pour les 14% restants, il prévoit soit de les céder, soit de les reconvertir en mettant l'accent sur des "démonstrateurs" illustrant sa stratégie, une activité pour laquelle il compte investir quelque 150 millions d'euros sur cinq ans.

"C'est un choix assumé, de dire que comme ce sont des actifs non stratégiques, on va privilégier les démonstrateurs", a justifié Nicolas Joly.

En 2023, le groupe, qui a entamé la cession de sa filiale exploitant des établissements de santé, a dégagé une performance financière légèrement supérieure à ses attentes.

Son cash-flow net courant, indicateur de rentabilité qu'il retient pour fixer ses objectifs, s'est élevé à 350,6 millions d'euros, et 232,6 millions (3,07 euros par action) sans tenir compte de l'apport de la foncière santé, cédée début juillet.

Icade tablait sur une fourchette entre 2,96 et 3,05 euros par action, hors foncière santé.

La vente de celle-ci à l'investisseur Primonial REIM lui a permis d'encaisser 1,4 milliard d'euros, des liquidités qu'il a placées et qui lui ont permis d'améliorer ses résultats.

En 2024, il va proposer à ses actionnaires un dividende de 4,84 euros, comprenant un versement exceptionnel obligatoire lié à cette vente.

Le reste de la vente, et les autres cessions prévues d'ici à 2028, doit servir, en plus des dividendes, à financer son désendettement et des investissements.

Au 31 décembre, sa dette nette s'élevait à 3 milliards d'euros.