Immobile, insensible aux sirènes saoudiennes

Ciro Immobile (Lazio)

Buteur pour la 195e fois en Serie A ce week-end, Ciro Immobile aurait pu s’arrêter à 194 s’il avait accepté l’offre mirobolante en provenance d’Arabie saoudite cet été. Mais malgré un salaire qui aurait été multiplié par 2,5, l’attaquant laziale a refusé, parce qu’à 33 ans, il a encore des choses à prouver ici.

Ciro Immobile est un homme de traditions et de valeurs. Traditions, d’abord. Depuis qu’il est arrivé à la Lazio, lors de l’été 2016, il a pris l’habitude de marquer à chaque fois lors de la première journée de championnat. Une tradition qui dure donc depuis huit ans, et qui s’est encore confirmée ce dimanche 20 août sur la pelouse de Lecce. Un but amer, ce coup-ci, puisque les dauphins du Napoli la saison dernière se sont finalement inclinés 2-1, au terme d’un final renversant. Valeurs, ensuite. Ciro Immobile fait passer la fidélité avant le reste, aussi bien dans sa vie privée (voilà plus de dix ans qu’il dédie chacun de ses buts à Jessica, sa femme et maman de ses quatre enfants) que dans sa vie professionnelle. Cet été, les sirènes saoudiennes ont en effet retenti au sein de son foyer, mais Immobile les a balayées d’un joli plat du pied. Et autant le dire : par les temps qui courent, cela fait plaisir de voir une telle réaction.

54 millions sur trois ans, contre 22,2 à la Lazio …

Par Eric MAGGIORI pour SOFOOT.com