« Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminons », s’enthousiasme le coach de la Real Sociedad

En même temps, serait-ce vraiment une surprise que le PSG se fasse éliminer en huitièmes ?

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’affronter Cadix, Imanol Alguacil a pu revenir sur le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a désigné le PSG comme adversaire de sa Real Sociedad. « Je me sens heureux et motivé, car si vous voulez atteindre la finale, vous devez affronter les meilleures équipes et le PSG est un candidat sérieux pour atteindre la finale » , s’est-il enthousiasmé. Le technicien s’est également dit content d’affronter Luis Enrique, un entraîneur qui « nous connaît très bien, mais nous le connaissons aussi. On ne peut pas faire mieux » . …

LT pour SOFOOT.com