Illan Meslier perd ses nerfs et voit rouge

Illan Meslier a le sang chaud.

Ce mardi, jour de Boxing Day, Leeds s’est incliné sur la pelouse de Preston North End (2-1) dans le cadre de la 24 e journée de Championship. Tout a peut-être basculé à la 53 e : Illan Meslier s’empare d’un ballon aérien et veut relancer rapidement. Le Français est légèrement retenu par Benjamin Whiteman et les deux hommes terminent en front contre front. À la rescousse de son coéquipier, l’attaquant de Preston Milutin Osmajić pousse le portier avant de s’écrouler quand Meslier lui colle ses gants dans le visage. L’arbitre dégaine instantanément le rouge et Leeds finit le match à dix contre onze, s’inclinant finalement dans les derniers instants du temps réglementaire.…

