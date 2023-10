Iliman Ndiaye fan d’Aubameyang : « C’est comme une idole »

Ndiaye, l’enfant du peuple.

Auteur de son premier but avec Marseille samedi dernier face à Monaco, Iliman Ndiaye a réalisé un rêve de gosse, qui a malheureusement été terni par la défaite à Louis-II : « Ca m’a fait plaisir de marquer mon premier but, j’attendais ça depuis longtemps. Ca ne s’est pas terminé comme on le souhaitait. Je préfère gagner que marquer ». Pas le temps de tergiverser toutefois, avec la réception de Brighton qui se profile jeudi soir. Une rencontre pour laquelle le Sénégalais est apparu convaincu en conférence de presse : « Chacun va savoir quoi faire individuellement et collectivement » . C’est d’ailleurs en partie pour cela, pour ces « grands matchs », et pour « montrer qu’on est l’OM », que le Sénégalais a quitté Sheffield : « Il y avait beaucoup de raisons à mon choix. C’était entre la Premier League et mon club de cœur. Jouer les gros européens ça fait partie de ma décision. Ca a été dur, j’ai beaucoup réfléchi, mais je pense que j’ai pris la bonne décision. »…

JF pour SOFOOT.com